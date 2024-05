Il Napoli 24/25 secondo Caressa: "Difesa a 3 con Hien. Mi immagino così Kvara e Raspadori..."

Fabio Caressa, giornalista, con un video pubblicato sul suo canale YouTube ha ideato il possibile assetto del Napoli nella prossima stagione

Fabio Caressa, giornalista, con un video pubblicato sul suo canale YouTube ha ideato il possibile assetto del Napoli nella prossima stagione: "Il Napoli lo ipotizziamo a tre, perché diciamo che la maggior parte degli allenatori accostati al Napoli giocano o potrebbero giocare a tre. Ipotizziamo Conte o Gasperini. Il Napoli già a quattro ha avuto delle difficoltà coi centrali quest'anno. Quindi ipotizziamo Di Lorenzo come terzo a destra, ruolo che può fare tranquillamente, ha fatto anche il centrale a quattro all'occorrenza.

Quindi lui come terzo a destra potrebbe essere una soluzione, con Rrahmani che è uno dei due che potrebbe rimanere, e però uno o due centrale di difesa bisogna prenderlo, Hien ad esempio. Esterni? Kvara non lo puoi mettere a tutta fascia perché lo sprechi. Il Napoli ha troppi esterni? A meno che non ti metti 3-4-3, allora giochi con due esterni laterali e due esterni d'attacco. Ipotizziamola così, che però vuol dire avere due esterni con caratteristiche più difensive e due centrocampisti che fanno un gran lavoro. Osimhen diamolo per venduto quindi serve una punta centrale. Raspadori seconda punta in un 3-5-2? Poi devi trovare il posto a Kvaratskhelia... Qual è il ruolo di Raspadori? Secondo me forse non ha la gamba per fare il laterale

Quindi diciamo che il Napoli se giocherà a tre ha bisogno di una sostituzione di Osimhen se va via come sembra. Poi abbiamo bisogno di un laterale destro, bisogna che Kvara impari a giocare un po' più stretto di partenza diciamo, poi lo spazio lo trova da quella parte lì. L'altro trequartista potrebbe essere un Politano o addirittura un Raspadori, o anche Ngonge che è stato un bell'investimento Mentre a centrocampo abbiamo detto che i giocatori che ci sono hanno caratteristiche che possono sposarsi col centrocampo a due, anche Cajuste è uno che può andare in crescita".