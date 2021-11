Il Napoli femminile Under 12 è Campione d’Italia: i complimenti della SSCNapoli

Il Napoli femminile Under 12 è campione d'Italia. Le giovani azzurrine hanno trionfato nella Danone Cup, ovvero la fase finale del campionato italiano di calcio under 12 per le donne. In finale un secco e netto 4-1 rifilato al Parma. Dopo il trionfo, sono arrivate le congratulazioni della SSCNapoli sul proprio account ufficiale Twitter: “La nostra Under12 femminile è Campione d’Italia vincendo la finale della Danone Nations Cup! Complimenti ragazze”.

La nostra Under12 femminile è Campione d’Italia vincendo la finale della Danone Nations Cup!

Complimenti ragazze 😍



#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/FxdogH0Agt — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 29, 2021