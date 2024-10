Video Il Napoli in viaggio verso Milano, il commento social: "La quiete prima della tempesta"

vedi letture

La squadra e lo staff del Napoli è in viaggio verso Milano, per l'attesissimo big match di San Siro contro il Milan previsto domani alle ore 20.45. Intanto sui social il profilo di SSCNapoli infiamma la partita, con un video sul profilo ufficiale Instagram che ritrae gli azzurri in aereo e il commento: "La quiete prima della tempesta". Di seguito il video.