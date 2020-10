Il Napoli punge sui social: “Quattro partite e quattro vittorie”

La Ssc Napoli ricorda sui propri social ufficiali il dato statistico di questo ottimo inizio di Campionato. Il Napoli infatti ha vinto tutte le gare disputate, 4 su 4, e senza il punto subito dalla Giustizia Sportiva sarebbe a punteggio pieno a 12 con una gara ancora da disputare, partita che invece per la sentenza del giudice Mastrandrea è stata persa 3-0 a tavolino contro la Juventus. In attesa del ricorso in appello, il Napoli aggangia il Sassuolo in classifica a 11 punti alle spalle del solo Milan che giocherà domani sera contro la Roma.