Il Presidente dell'Ordine degli ingegneri di Napoli: "Senza il tifo della Curva B e della Curva A il San Paolo è morto"

Uno dei temi più discussi nell'ambiente napoletano è sicuramente quello della questione multe allo Stadio San Paolo. Edoardo Cosenza Presidente dell'ordine degli ingegneri di Napoli ha postato un lungo messaggio di sfogo su Facebook in merito a questo delicato argomento: "Fate posti speciali per chi lancia il tifo, fate eccezioni per le bandiere e per i tamburi, lasciate che i tifosi possano stare insieme. Senza il tifo della Curva B (e della Curva A) il San Paolo è morto. E poi mettete quattro steward (pagati da SSC Napoli) in Curva (mai visto neanche uno, garantisco che non li mangiamo) e lasciate che la questura (pagata dalle nostre tasse) usi queste meravigliose tecniche di riconoscimento facciale per arrestare quei parassiti agressivi parcheggiatori abusivi. Se non volete risolvere e non lo fate allora c'è qualcosa sotto".

