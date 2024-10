Il Roma, Scotto: "La gara sofferta è un indizio su cosa sta preparando Conte"

Il Napoli supera in casa il Lecce per 1-0 e continua a mantere in solitaria la vetta della classifica, momentaneamente a più cinque punti sulla seconda. A parlare del match è stato il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, che sul suo profilo X scrive:

"Il "corto muso" di Conte porta altri tre punti e un sicuro allungo in classifica su una tra Juventus e Inter, o entrambe. Il Napoli prova a costruire un primato solido prima del ciclo di quattro scontri diretti in sequenza. La sofferenza contro un Lecce ancora vivo può essere l'indizio di come l'allenatore sta preparando il primo vero esame della stagione".