Il Roma, Scotto: "Napoli con la faccia arrabbiata nel 2T. Lukaku, che strapotere..."

vedi letture

Il Napoli supera in casa il Como per 3-1 e si posiziona momentaneamente a più quattro punti sulla seconda in classifica. A parlare del match è stato il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, che sul suo profilo X scrive:

"Il Napoli soffre nel primo tempo nonostante il gol lampo di McTominay. Subisce il pareggio da un ottimo Como, ma nella ripresa torna in campo con la faccia arrabbiata e fa valere la propria forza. Strapotere fisico di Lukaku e i cambi di qualità mantengono il primo posto solitario fino a dopo la sosta. Gli azzurri ci sono per lottare fino alla fine per un traguardo di prestigio, con l'obiettivo che resta la Champions".