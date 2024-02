"Impara a difendere invece di fare il pagliaccio su Instagram", Juan Jesus costretto a limitare i commenti

Pioggia di insulti per Juan Jesus, dopo l'indecisione al 96' che è costata il pareggio al Napoli nella trasferta di Cagliari.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Pioggia di insulti per Juan Jesus, dopo l'indecisione al 96' che è costata il pareggio al Napoli nella trasferta di Cagliari. Il difensore azzurro è stato preso d'assalto suoi propri solcial dai commenti furiosi dei tifosi: "Impara a difendere invece di fare il pagliaccio su Instagram". "Miracolato di m**da neanche in Serie B fanno questi errori, sei uno scandalo!", "Via da Napoli! Non sei all'altezza di indossare questa maglia!", "Tocca ancora il campo e smetterò di seguire il calcio...". Il brasiliano è stato costretto a limitare i commenti sotto ai suoi post.