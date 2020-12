Incredibile Benevento: 30 tiri al Sassuolo senza trovare il gol, è record europeo

Una sconfitta sorprendente, quella in cui è incappato il Benevento al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Una debacle che tozza innegabilmente con quello che si è visto in campo, dove la squadra sannita ha cercato il gol in maniera spasmodica. Un dato in particolare è valso un record singolare alla squadra di Inzaghi: i 30 tiri collezionati senza trovare gol, infatti, sono un unicum tra i cinque maggiori campionati europei.

