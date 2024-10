Infortunio Bremer, Palmeri: "Sposta gli equilibri nella lotta Scudetto Inter-Napoli-Juve!"

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia e BeIn Sports, ha commentato così il grave infortunio occorso al difensore della Juventus Bremer: "In una lotta scudetto così livellata come tra Juventus, Inter e Napoli (no, per ora non vedo il Milan con la stessa profondità di rosa), l’infortunio di Bremer può essere un masso pesantissimo che sposta gli equilibri. E che può rendere il mercato di gennaio decisivo", si legge sul suo account X.

Questo il comunicato della Juventus sull'infortunio di Bremer: "Questa mattina Gleison Bremer e Nico Gonzalez sono stati sottoposti presso il J medical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato per il primo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e per il secondo una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra. Bremer nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico".