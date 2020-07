Insulti alla famiglia, Immobile contro i tifosi della Lazio: "Insultate me, lasciate in pace loro!"

Non è un buon momento per la Lazio, col Sassuolo è arrivato il terzo ko consecutivo, chi sta deludendo è (anche) Ciro Immobile che dopo lo stop per la pandemia non è riuscito a ripetersi. I tifosi, intanto, stanno insultando la sua famiglia sui social, un comportamento inaccettabile che lo stesso attaccante denuncia così su Instagram: "Probabilmente c'è qualcuno che dimentica facilmente. Vi chiedo di lasciare in pace la mia famiglia, se volete scrivere cattiverie e insulti fatelo a me direttamente ma la mia famiglia non c'entra niente, grazie" le parole del bomber biancoceleste.