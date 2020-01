"Io so come ci si sente": meraviglioso messaggio social di Milik per Zaniolo

"Io so come ci si sente... ma so anche che con la forza e la passione si torna più forti di prima. Ci vediamo agli Europei, forza Nicoló". Questo il meraviglioso messaggio di Arek Milik per Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma che ha subito contro la Juventus la rottura del legamento crociato del ginocchio. Il polacco in maglia Napoli per due volte ha subito lo stesso tipo di infortunio.