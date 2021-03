Ironia social su Caressa: "Flop in Europa colpa del pallone più lento che si usa in Italia"

È in tendenza su Twitter Fabio Caressa, telecronista di Sky Sport, per una frase pronunciata durante Real Madrid-Atalanta. A fine gara, con la Dea ormai condannata all'eliminazione, Caressa ha spiegato: "Quello che stiamo pagano in Europa è il pallone più lento che viene utlizzato nel nostro campionato", generando diversi commenti ironici sul popolare social network.

Per #Caressa i fallimenti in Europa delle nostre squadre nascono dal pallone che viene utilizzato in #SerieA. Ok. pic.twitter.com/o5M4PZMLvX — Arturo Minervini (@ArturoMinervin7) March 17, 2021