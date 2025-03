Italia, Donnarumma: "Spiace per il gol preso in quel modo, ma reazione da gran squadra!"

vedi letture

Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale italiana, tramite un post sul suo profilo Instagram ha commentato l'eliminazione dell'Italia dalla Nations League contro la Germania, parlando anche dell'incredibile rete subita da corner. Queste le sue dichiarazioni: "Dispiace per il risultato. Dispiace soprattutto per il gol preso in quel modo. Reazione da grande squadra. Ci vediamo a giugno! Ancora più forti! Forza azzurri… Sempre!".