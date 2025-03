Izzo assolto dopo 10 anni, Criscitiello: “Gli hanno dato del camorrista e tolto la dignità!”

Dopo quasi dieci anni di processo, Armando Izzo è stato assolto con formula piena dalla Corte d’Appello di Napoli dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Il difensore del Monza, coinvolto in un’inchiesta legata a una presunta alterazione di una partita di Serie B del 2013-2014, esce completamente scagionato dalla vicenda. I giudici hanno stabilito che il fatto non sussiste, cancellando anche l’accusa di frode sportiva aggravata dal metodo mafioso.

Dopo una lunga battaglia legale, la Corte d’Appello ha ribaltato la sentenza di primo grado, assolvendo il giocatore con formula piena e chiudendo così una vicenda che ha segnato profondamente la sua carriera. Sul tema si è espresso così il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello: "Dieci anni dopo ASSOLTO! Gli hanno dato del camorrista e gli hanno tolto la dignità. Armando Izzo, per la Procura di Napoli, è innocente. Non ha commesso neanche il reato di frode sportiva".