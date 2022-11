TuttoNapoli.net

"BATJUAN c’è una chiamata da Francoforte… Ok, ma adesso concentriamoci solo sull’Empoli". Questo il messaggio ironico del difensore del Napoli Juan Jesus che in un post sui social ha commentato in modo goliardico il sorteggio di Champions League degli azzurri. Di seguito la foto.