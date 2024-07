Juan Jesus: "Comincia una nuova storia, con i tatuaggi delle vittorie e le cicatrici del passato"

Questa mattina il Napoli si è radunato a Castel Volturno in vista della partenza per Dimaro per l'inizio della prima parte della preparazione estiva.