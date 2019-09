Juve alle 15 per il mercato asiatico, Azzi ironizza: "I cinesi avranno passato una serata elettrizzante..."

"I cinesi avranno passato una serata elettrizzante..." scrive sui social il giornalista di Repubblica Marco Azzi che ironizza sul fatto che la Juve giocherà spesso alle 15 per favorire il mercato asiatico. La prima gara con la Fiorentina è stata tutt'altro che esaltante e infatti si è conclusa sullo zero a zero.

