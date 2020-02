Juve ko, Bargiggia duro: "Sarri dove sei? Se la smettesse di masticare e sputare i filtrini..."

Bruttissima Juventus in Champions League. All'intervallo vince il Lione per 1-0, inguardabile la prova dei bianconeri, piovono critiche sui social, arrivano anche dal giornalista Paolo Bargiggia che scrive: "Ma la Juventus che sta giocando come una provinciale qualunque? Sarri dove sei? Magari nell'intervallo, quando ha finito di masticare e sputare i filtrini della siga si sveglia e li sveglia...". Ecco il post:

