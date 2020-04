Juve su Milik, i napoletani travolgono la compagna Jessica sui social: "Non andate a Torino!"

Arek Milik è al centro del chiacchiericcio di mercato, con la Juve che sembra pronta a mettere le mani sull'attaccante polacco. La compagna giocatore azzurro, Jessica Ziolek, ha pubblicato in queste ore un nuovo post su Instagram in italiano per interagire con i proprio followers. Non sono mancati i commenti di tanti tifosi del Napoli, che a gran voce hanno chiesto a Lady Milik di non andare alla Juve: "Fate tutto, ma non la Juve!", "Vi prego, restate qua!", "Non andate a Torino" sono alcuni dei commenti sui social all'indirizzo di Jessica ed, ovviamente, Arek.