Juventus, con l’addio di Higuain il rosso sale a -90mln e 4 mensilità da 90mln sono state “spostate” al 2021

Il giornalista Paolo Ziliani, attraverso Twitter, ha toccato l'argomento riguardante le casse della Juventus e quelle che saranno le conseguenze delle ultime operazioni di mercato, tra cui l'addio di Higuain e l'imminente arrivo di Dzeko: "Ricapitolando. Se Dzeko (34 anni e mezzo) arriverà alla Juve, il suo costo, ingaggio lunare escluso, sarà stato di 37,5 milioni: i 18 di minusvalenza in bilancio per l’addio anticipato a Higuain, i 4,5 di buonuscita dati al Pipita per togliersi di torno e i 15 pagati alla Roma".