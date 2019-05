KK, De Luca: "Tutti felici per Sarri, ma non considerare la rosa del Chelsea..."

Diego De Luca, giornalista de Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato attraverso Twitter, soffermandosi sulla vittoria di Sarri in Europa League: "Le posizioni estreme e le fazioni distolgono da una visione obiettiva. Tutti, suppongo, sono felici per Sarri e per la sua storia. E' un allenatore straordinario. Non considerare però Londra, l'Inghilterra, la rosa del Chelsea e, peggio, paragonare al Napoli è truffaldino".

Le posizioni estreme e le fazioni distolgono da una visione obiettiva. Tutti, suppongo, sono felici per #Sarri e per la sua storia. E' un allenatore straordinario. Non considerare però Londra, l'Inghilterra, la rosa del #Chelsea e, peggio, paragonare al #Napoli è truffaldino. — Diego De Luca (@DiegoDeLucaTwit) 30 maggio 2019