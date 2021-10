Koulibaly sui social: "Buon punto su un campo difficile"

Kalidou Koulibaly, tra i migliori in campo anche all'Olimpico, ha commentato sui propri social il pari con la Roma: "Buon punto su un campo difficile. Avanti ragazzi! Forza Napoli!"

Un bon point sur un terrain difficile. Allez, les gars! Forza Napoli!



Good point on a tough ground. Way to go guys! Forza Napoli!



