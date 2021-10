Koulibaly sui social: "Derby vero. Abbiamo vinto e questo è l’importante. Avanti così"

Kalidou Koulibaly è stato espulso nel secondo tempo del derby contro la Salernitana, ma questo non ha impedito al Napoli di vincere la sua decima partita in campionato. Il difensore azzurro ha esultato per la vittoria su Instagram: "Tre punti e ancora zero gol subiti. Derby vero. Abbiamo vinto e questo è l’importante. Avanti così".