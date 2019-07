Koulibaly sui social: "Finale è gioia per un popolo intero, ma sarà doloroso non giocarla"

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha scritto un post sui social dopo aver conquistato la finale di Coppa d'Africa che però non giocherà per una squalifica: "È una finale che dà gioia a un intero popolo e noi ne siamo orgogliosi. Sarà doloroso non giocarla. Ma sarò ugualmente al fianco dei miei fratelli per scrivere la storia: allez lions".

