Koulibaly sui social: "Vittoria bella e importante"

Il Napoli espugna anche il Franchi di Firenze e si conferma da solo in testa alla classifica a punteggio pieno. Tra i migliori in campo, muro invalicabile contro la Fiorentina è Kalidou Koulibaly. Il difensore azzurro commenta i tre punti conquistati sui social: "Vittoria bella e importante".

Vittoria bella e importante



Une victoire importante et belle



An important and beautiful win #FiorentinaNapoli 1-2 #SerieA ️ #KK #NoToRacism #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/7av6YvBr4A