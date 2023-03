Kvara fa impazzire tutti: numeri incredibili sui social in appena 8 mesi

Il georgiano ha stupito tutti, sta disputando una stagione strepitosa con il Napoli sia in Serie A che in Champions League.

Khvicha Kvaratskhelia vola, in campo e fuori. Il georgiano ha stupito tutti, sta disputando una stagione strepitosa con il Napoli sia in Serie A che in Champions League. La sua popolarità cresce a dismisura anche sui social: ha infatti raggiunto i tre milioni di followers su Instagram in appena otto mesi. Numeri incredibili se consideriamo che arrivò a Napoli con poche migliaia di followers e che il Napoli in un decennio ne ha quasi 4, appena uno in più di Kvara.