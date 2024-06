Kvara porta Napoli in campo anche agli Europei: parastinchi azzurri in Turchia-Georgia

Esordio agli Europei sfortunato per Khvicha Kvaratskhelia.

Esordio agli Europei sfortunato per Khvicha Kvaratskhelia. La Turchia ha battuto la Georgia 3-1 nella prima partita del gruppo F. Un successo meritato quello della squadra di Vincenzo Montella, ma i georgiani sono rimasti in partita fino all'ultimo, dimostrando buone qualità e grande spirito di sacrificio. In vantaggio al 25' con Muldur, i turchi sono stati raggiunti al 32' da Mikautadze.

Alla mezz'ora della ripresa, Guler ha rotto a ancora l'equilibrio con una prodezza da fuori area. Nel recupero, la Georgia ha colpito un palo con Kvaratskhelia subendo poi in contropiede la terza rete di Akturkoglu. Khvicha Kvaratskhelia è stato protagonista del match, ha sfiorato la rete nel finale e ha provato qualche spunto dei suoi. L’attaccante azzurro, al centro di tante voci di mercato dopo le ultime dichiarazioni del padre e dell'agente, è sceso in campo con dei parastinchi con il logo del Napoli che non sono passati inosservati. Di seguito lo scatto già virale sui social.