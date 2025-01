Kvaratskhelia vicino all'addio: il suo video sui social spiazza i tifosi

Nelle ore in cui si discute del possibile addio di Kvaratskhelia, destinazione Psg, l'attaccante georgiano posta sui social una storia con alcuni video delle sue giocate più belle in questi sue tre anni di Napoli. "Enjoy 67 seconds of Kvara" si legge in una storia in cui poter ammirare alcune delle più belle reti e non solo del 77 del Napoli protagonista nel 2023 per la vittoria dello scudetto.

