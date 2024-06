L'Arabia recluta calciatori online: annunci di lavoro con ingaggi da capogiro

L'Arabia Saudita ha pubblicato l'annuncio lavorativo per candidarsi in un club di terza divisione araba: gli stipendi sono da capogiro

Direttamente dal panorama calcistico orientale arriva un'opportunità unica per i giocatori in cerca di una nuova esperienza e desiderosi di guadagnare cifre considerevoli. L'Arabia Saudita offre un'occasione imperdibile per coloro che desiderano mettersi alla prova in un contesto calcistico diverso: attraverso il sito spagnolo Futbol Jobs, è stato pubblicato l'annuncio lavorativo per candidarsi in un club di terza divisione araba.

L'Arabia Saudita, dopo aver potenziato la Saudi Pro League (la massima serie araba), sta puntando a sviluppare anche le categorie minori del campionato, offrendo a giocatori con esperienza professionistica e attualmente svincolati la possibilità di candidarsi per questa avventura. I requisiti per partecipare sono chiari: bisogna aver giocato in un campionato di pari categoria avendo collezionato almeno 10 presenze nell'ultima stagione e la disponibilità a giocare nella terza divisione saudita. In cambio, i fortunati selezionati potrebbero godere di uno stipendio mensile compreso tra i 6mila e i 20mila dollari, a seconda del ruolo e del background professionale del candidato.