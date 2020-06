L'ex romanista Manolas: "Finalmente ho vinto in Italia!", Totti e De Rossi mettono like

Kostas Manolas, ex Roma, esulta dopo la vittoria della Coppa Italia col Napoli. "Dopo sei anni in Italia sono riuscito a vincere un trofeo", le parole del greco che non sono piaciute ai tifosi della Roma. Ma realtà dei fatti descrive la situazione dei giallorossi, ancora a secco di gioie nell'era americana. Anche Francesco Totti, suo compagno alla Roma, si è voluto congratulare con Manolas: “Complimenti amico”, ha scritto sui social. Like anche da parte di De Rossi, ex compagni in giallorosso e amici fuori dal campo. Lo riporta il Corriere dello Sport.