L'incredibile racconto di Alvino: "Ieri ingiurie anche dall'Inter, ma Massa ha detto di non aver sentito!"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha raccontato un aneddoto legato alla sfida di ieri tra Napoli ed Inter, soffermandosi ovviamente sul rosso ad Insigne: "Dico una cosa che ho saputo per certo, il signor Massa quando nel primo ha commesso qualche errore plateale anche a favore del Napoli, è stato apostrofato con termini che non posso ripetere, dal vaffa ad altro. Quando i calciatori del Napoli gliel'hanno fatto notare, lui ha risposto 'non ho sentito'. Capite cosa è successo a Milano? Provate a smentirmi! Questo voler fare il fenomeno, allora come funziona?".