Foto L'Iniesta del Napoli: Kvara chiama Lobotka "Andres"

Stanislav Lobotka ha festeggiato ieri il suo 30esimo compleanno. Il regista del Napoli anche in questa stagione si sta confermando tra i playmaker più forti in Europa. Ad apprezzare le sue doti non solo i tecnici avversari, come Fabregas del Como, ma soprattutto i suoi compagni di squadra.

Lo testimonia un commento di Khvicha Kvaratskhelia, che sotto ad un post su Instagram chiama lo slovacco "Andres Lobotka", chiaro riferimento ad Andres Iniesta, l'ex eccezionale centrocampista del Barcellona e della Spagna.