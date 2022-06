La gioia di Gaetano sui social: “Contento per la vittoria e per il primo gol in under 21”

Al termine della gara il centrocampista offensivo di proprietà del Napoli ha espresso tutta la sua gioia sui social

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’Italia Under 21 ha sbrigato senza problemi la pratica Lussemburgo nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei. 3-0 il risultato finale che ha visto a segno anche Gianluca Gaetano, autore del terzo gol. Al termine della gara il centrocampista offensivo di proprietà del Napoli ha espresso tutta la sua gioia sui social: “Contento per la vittoria e per il primo gol in under 21”. Di seguito la foto.