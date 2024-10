"Lasciate solo i cuori dell'opera di Pesce", la proposta di Cesarano per Natale

L'installazione artistica di Pesce a Piazza Municipio continua a far discutere, il giornalista Rino Cesarano, attraverso i social, ha lanciato la sua proposta in vista del Natale a Napoli: "Lasciate quei 'cuori' dello scultore Pesce fino a Natale e al posto del salsicciotto metteteci un albero gigantesco con mille luci colorate. Poi, vediamo l'effetto che fa tra San Martino e il Porto. E vi allestirei anche un mega presepe che occuperebbe tutta la piazza antistante anche se il mio desiderio è quello di un presepe gigantesco, a misura d'uomo, in piazza del Plebiscito con la supervisione e la partecipazione degli artigiani di San Gregorio Armeno. La grotta sotto al colonnato di San Francesco e i re magi su cavalli di cartapesta che arrivano da Santa Lucia.

Sfondo del mare, buio del colonnato, maestosità di Palazzo Reale. Sarebbe un figata mondiale. Faccio io il direttore artistico, gratuitamente. I cartapestai di Nola impiegherebbero poco per fare un centinaio di figuranti-pastori di cartapesta a misura d'uomo. E ogni sera esibizione dal vivo di coppie di zampognari. Idee e identità. PS. : ci metterei anche la messa di mezzanotte all'aperto con Gesù bambino che arriva in processione dalla chiesa di Monte di Dio (Basilica S. Maria degli Angeli), se il tempo lo permette".