Lavezzi sui social: "Che emozione tornare a casa e ricevere affetto! Notte molto speciale"

vedi letture

Il 'Pocho' Ezequiel Lavezzi è tornato a Napoli, è stato allo Stadio Diego Armando Maradona per la gara degli azzurri contro il Milan. L'argentino ha ricevuto un riconoscimento dalla società, insieme ad Alemao e Careca, e non ha nascosto l'emozione anche di fronte al calore riservatogli dai tifosi.

Queste le sue parole in un post su Instagram: "Che emozione tornare a casa e essere accolto con tanto affetto da voi. È stata una notte molto speciale per me, per questo riconoscimento e per ritrovare persone a cui voglio molto bene. E per renderla ancora più bella, una grande vittoria. Complimenti a tutti! Grazie SSC Napoli".