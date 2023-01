Lo juventino Adinolfi: "Penalizzazione vergognosa! Serve a far vincere chi non vincerebbe mai"

Mario Adinolfi, ex membro della Camera dei Deputati ed esponente del PD, ha commentando su Twitter la penalizzazione inflitta alla Juventus.

15 punti di penalizzazione alla Juve sono una vergogna a fronte del proscioglimento di tutte le altre società coinvolte e dopo gli 890 milioni stanziati per salvare l'intera serie A. Gli antijuventini d'Italia gioiscono, ingiustizia è fatta. Noi uniti attorno ai nostri colori. Invito la dirigenza della Juventus a non presentare la squadra nella partita di domenica contro l'Atalanta, affinché sia chiaro chi è che dà valore alla serie A. Se non sarà corretta l'incredibile ingiustizia comminata da giudici antibianconeri, la Juve abbandoni il campionato.

Plusvalenze fittizie a bilancio? Senza di esse la serie A ogni anno non inizierebbe mai per mancanza di società iscritte. Questa calciopoli bis che punisce la Juve e assolve le altre è come Tangentopoli: serve a far fuori qualcuno per far vincere chi sul campo non vincerebbe mai".