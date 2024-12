Foto Lobotka annuncia il fidanzamento sui social: "Dopo sei mesi da single mi sono innamorato"

Stanislav Lobotka si è fidanzato. Il calciatore del Napoli lo annuncia con un post sul suo profilo Instagram: la sua nuova partner è Simi Leskovska, giornalista sportiva e sua connazionale. Questo il messaggio social di Lobotka:

"A volte nella vita accadono cose che non ti aspetti ed è per questo che questo mondo è così bello. Anche se nessuno dei due se lo aspettava, ho trovato la mia anima gemella e una donna speciale per me. La conosco da tanto tempo, ma le nostre strade si collegavano solo ora. Come si suol dire, qualcosa accade sempre per una ragione nella vita.. dopo 6 mesi da single mi sono innamorato di una persona a me molto vicina e siamo felici insieme..". Di seguito il post