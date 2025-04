Lobotka suona la carica sui social: "Non molliamo mai, noi siamo il Napoli!"

Il Napoli non va oltre l'1-1 al Dall'Ara contro il Bologna e spreca la chance di accorciare sull'Inter, rimanendo secondi a -3. Tuttavia il centrocampista azzurro Stanislav Lobotka non si perde d'animo e suona la carica tramite un post sul suo profilo Instagram: "Non molliamo mai! Noi siamo il Napoli". Di seguito il post.