Longhi: "Metodo Allegri e Gatti fa la differenza mentre Kvara fa harakiri..."

TuttoNapoli.net

© foto di Bruno Longhi

"Il metodo ⁦Allegri è sempre vincente. Gatti fa la differenza (in attacco e in difesa), Kvatatskhelia fa harakiri.Chi sbaglia paga, e la ⁦Juventus⁩ non sbaglia. Il Napoli: ottimo primo tempo, ripresa senza strappi contro il muro bianconero", così su twitter il giornalista Mediaset Bruno Longhi dopo l'anticipo tra Juventus e Napoli che ha visto i bianconeri trionfare 1-0 grazie al gol di Gatti.