Lutto nel calcio: morto a 72 anni l'ex azzurro Vendrame, il cordoglio della SSC Napoli

È morto a 72 anni dopo una lunga malattia Ezio Vendrame, ex calciatore e scrittore. Paragonato per l'estro e anche per la sregolatezza a George Best, Vendrame ha brillato soprattutto con la maglia del Vicenza guadagnandosi il passaggio al Napoli nella stagione 1974-75. Anche la SSC Napoli, a mezzo social, ha voluto esprimere il proprio cordoglio: "La società si unisce al dolore della famiglia Vendrame per la scomparsa del caro Ezio. Giocatore di grande estro e genialità, vestì la maglia azzurra negli anni settanta".