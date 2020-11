Malcuit carico sui social: "La testardaggine è la strada per il successo!"

Un avventura azzurra che al momento continua, quella di Kevin Malcuit con il Napoli. Non tanto spazio per il terzino che però continua ad allenarsi nella speranza di trovare spazio sotto la gestione di Rino Gattuso. Cosi Malcuit anche sui social ha esternato carica ed entusiasmo in vista dei prossimi impegni del Napoli: "La testardaggine è la strada per il successo!".