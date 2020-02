Malcuit torna ad allenarsi, il Napoli pubblica sui social una foto in campo del francese

Bella notizia in casa Napoli, Il terzino destro Kevin Malcuit è tornato ad allenarsi. Come riferito dal report della seduta d'allenamento del club azzurro, il francese ha ripreso a correre sul campo seguendo una tabella personalizzata di recupero. Ricordiamo che il laterale è alle prese con il grave infortunio che l'ha costretto a restare fuori dallo scorso ottobre. Il Napoli ha pubblicato attraverso i propri canali social una foto di Malcuit in campo.