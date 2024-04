Manna al Napoli, Capuano: “Si riparte da zero, con i giovani e un tecnico emergente”

Giovanni Manna sarà, a meno di sorprese, il nuovo direttore sportivo del Napoli.

Giovanni Manna sarà, a meno di sorprese, il nuovo direttore sportivo del Napoli. Ne parla su X Giovanni Capuano, giornalista di Radio24 e Panorama: “ADL si prende Manna per far partire il nuovo ciclo del Napoli. A occhio è la conferma che si riparte da zero, con attenzione ai giovani e immagino con un allenatore in panchina che sia emergente e non già top (come Conte). Vediamo…”.