Maradona, il ricordo di Ghoulam: "Fiero di giocare e vivere nella città che più di tutte al mondo ti ha amato"

Emozionante ricordo di Faouzi Ghoulam, che affida ad Instagram le parole per la scomparsa di Diego Armando Maradona: "Sono cresciuto guardando i tuoi video, con la mia famiglia che mi raccontava delle tue magie. Per me non sei stato un semplice giocatore, sei stato un esempio da seguire per come in campo sapevi farti amare dai tuoi compagni e dal pubblico! Fiero di giocare e vivere nella città che più di tutte al mondo ti ha amato..."