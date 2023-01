Marchisio polemico: "Tutti i club usano le plusvalenze, soltanto la Juve viene punita"

Via Twitter, Claudio Marchisio ha commentato in maniera polemica la sentenza

Prime reazioni alla decisione della Corte Federale d'Appello, che ha punito in maniera durissima la Juventus nell'ambito del caso plusvalenze. Via Twitter, Claudio Marchisio ha commentato in maniera polemica la sentenza: "Dicesi plusvalènza: Nel linguaggio econ., incremento di valore, differenza positiva fra due valori dello stesso bene riferiti a momenti diversi. Da questa sera aggiungerei anche che viene sanzionata solo alla Juventus, anche se usata da tutte le società".