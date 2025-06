Video Mazzocchi non si ferma mai: si allena con un ex portiere azzurro

Pasquale Mazzocchi, esterno del Napoli campione d'Italia, è già mentalmente proiettato sulla prossima stagione. Il napoletano classe '95 mentre trascorre le meritate vacanze già si allena in vista del ritiro di Dimaro. L'azzurro si è allenato oggi in palestra in compagnia dell'ex portiere del Napoli Pierluigi Gollini, ora alla Roma. Di seguito il video pubblicato su Instagram.