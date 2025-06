La classifica di De Luca: “De Bruyne il 2° colpo più importante della storia del Napoli”

Diego De Luca, giornalista, scrive che Kevin De Bruyne è il secondo colpo più importante della storia del Napoli: "Le giovani generazioni hanno vissuto i racconti dell’arrivo a Napoli del più grande calciatore della storia. Certo, le immagini De Bruyne non sono paragonabili, ma vanno di diritto sul podio dei più grandi ingaggi della storia del club.

Per me: Maradona; De Bruyne; Higuain/Careca. Careca passò forse in sordina perché c’era Diego, ma parliamo un attimino del centravanti del Brasile", le parole scritte dal collega tramite i suoi account sui social network.