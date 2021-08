Mbappé, il fratello di Al-Thani provoca il Real: "200mln? 220 e potete chiamare"

Altra provocazione sui socia di Khalifah Bin Hamad-Al Thani, fratello di Tamim bin-Hamad, emiro del Qatar e proprietario del fondo che gestisce il PSG. Dopo le ultime notizie (che raccontano di una proposta da 200 milioni di euro del Real Madrid rifiutata per Mbappé e di un Real disposto ad arrivare a 220) ecco il tweet in cui si legge: "220 milioni di euro. Ora potete chiamare, la linea è aperta".

220 million euros. Now you can call.



The line is open https://t.co/2zHKRBMf6S