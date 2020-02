"Meglio così, ormai è un ex e fa solo danni!", la reazione dei tifosi al forfait di Koulibaly col Barça

Ha stupito tutti, o forse no, la notizia lanciata da Carlo Alvino secondo cui Koulibaly, per problemi fisici, sarà costretto a saltare l'andata di finale degli ottavi di Champions col Barcellona. Sulla nostra pagina ufficiale di Facebook tanti sono i commenti di tifosi delusi, ma ce ne sono diversi anche da parte di chi non si meraviglia affatto per quest'ennesimo forfait. Daniele scrive: "Ormai è un ex. Non lo faranno più giocare per non farlo più svalutare". Emanuele aggiunge: "Bene così, tanto con la testa non ci sta, sta procurando soltanto guai". Pensiero identico per Angelo: "Fisicamente non e al 100% quindi e giusto che giochino Manolas-Maksimovic". Alessandro cancella il passato: "Meglio così! Da inzio stagione sta facendo solo danni!". Gerardo: "Capirai...si sapeva che ha la testa altrove .....bravo Gattuso". Mario ha una sua teoria: "Quest'anno non va. È semplicemente irriconoscibile. Mi sa mi sa che senza Albiol....".